120 боевых столкновений на фронте: наиболее активно враг действует на Покровском направлении

На данный момент на фронте произошло 120 боевых столкновений. На Покровском направлении российские захватчики предприняли 36 попыток вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одиннадцать боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив десять управляемых бомб, совершил 141 обстрел, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка.

На Купянском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая – в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении враг семнадцать раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодези, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка и Дроновка. Семь боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении противник проводил две наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили четыре штурмовые действия российских захватчиков. Враг пытался прорваться в районе населенных пунктов Клещеевка и Белая Гора.

На Торецком направлении наши защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенных пунктов Дылеевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 36 попыток вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоекономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Орехово, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 30 атак противника.

На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Чаривное.

На Ореховском направлении украинские воины отбили две штурмовые действия врага в районе Каменского. Населенные пункты Новоандреевка и Плавни подверглись авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На фронте 186 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении: Генштаб обновил карту