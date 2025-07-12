120 бойових зіткнень на фронті: найактивніше ворог діє на Покровському напрямку

На цей час на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити українських воїнів із займаних позицій, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одинадцять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши десять керованих бомб, здійснив 141 обстріл, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив сім наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Чугунівка.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю – у бік населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог сімнадцять разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка й Дронівка. Сім боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник проводив дві наступальні дії в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії російських загарбників. Ворог намагався прорватися в районі населених пунктів Кліщіївка та Біла Гора.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість атак окупантів поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 36 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Філія та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 30 атак противника.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві штурмові дії ворога в районі Кам’янського. Населені пункти Новоандріївка та Плавні зазнали авіаційних ударів керованими бомбами.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На фронті 186 бойових зіткнень, третина з них - на Покровському напрямку: Генштабоновив карту