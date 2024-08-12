12 августа: Всемирный день слонов, День молодежи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Считается, что в начале XIX века в Африке насчитывалось около 26 миллионов слонов. Сейчас же количество этих животных в Африке не превышает 500 тысяч.

Сегодня, 12 августа, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня слонов, пишет УНН.

Считается, что в начале XIX века в Африке насчитывалось около 26 миллионов слонов. Массовая бесконтрольная охота на этих животных ради слоновой кости привела к тому, что в начале ХХ века количество слонов в Африке сократилось до 1,5 миллиона. Сейчас же количество слонов в Африке не превышает 500 тысяч.

Чтобы сохранить популяцию слонов, в 1989 году был введен запрет на торговлю слоновой костью. Но это не касалось запасов кости, созданных до 1989 года.

В природе есть африканские и азиатские слоны. Африканские делятся на саванных, которые живут на значительной территории Африки, и лесных, которые живут в тропических лесах.

Азиатские слоны меньше своих африканских сородичей, имеют меньшие уши и более короткие бивни, выпуклый изгиб спины, их кожа менее морщинистая, и покрыта короткими волосками.  

Слоны живут, в среднем, до 80 лет. Африканский слон за день может съесть 200 килограммов растительной пищи и выпить столько же жидкости. Азиатский слон ест и пьет в два раза меньше.

Также сегодня можно присоединиться к Международному дню молодежи и Дню молодежи в Украине. Международный день молодежи был основан по инициативе ООН и впервые отмечен в 2000 году.

В Украине долгое время, по советской традиции, День молодежи отмечали в последнее воскресенье июня. Впервые День молодежи 12 августа отметили в 2022 году.

ООН относит к категории молодежи население от 15 до 24 лет. Сейчас в мире насчитывается 1,2 миллиарда в возрасте от 15 до 24 лет, то есть 16% населения планеты. Предполагается, что к 2030 году численность этой возрастной группы возрастет на 7%.

Вместе с тем, каждая страна устанавливает свои возрастные рамки для людей, которых называют молодежью. В частности, согласно законодательству Украины, к этой категории относятся лица в возрасте 14-35 лет. Хотя, звучат предложения снизить возрастной порог до 29 лет.

По состоянию на 1 января 2022 года в Украине проживало  почти 10 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляло 24,3% от общей численности постоянного населения Украины.

Молодые парни составляли 51,3% от этого количества, молодые девушки - 48,7%.

Еще 12 августа можно отпраздновать День виниловых пластинок.

Первые односторонние пластинки с записями появились в конце ХІХ века. К началу XX века в мире насчитывалось около 3 тысяч наименований грампластинок общим тиражом более 4 миллионов экземпляров.

В 1903 году впервые была выпущена двухсторонняя пластинка. В 1948 году в США была выпущена первая долгоиграющая пластинка. В конце 50-х годов был налажен выпуск стереофонических пластинок. В 1962 году во Франции появились гибкие пластинки.

В 80-х годах пластинки начали проигрывать конкуренцию более компактным аудиокассетам и CD-дискам.

15 лет назад мода на винил вернулась. Объемы продаж пластинок росли с каждым годом. В 2022 году в США было продано 41 миллион пластинок, а компакт-дисков - 33 миллиона.

Сейчас на долю виниловых пластинок приходится 71% всех доходов от продажи физических музыкальных форматов.

По церковному календарю сегодня День памяти святых мучеников Фотия и Аникиты, которые жили во времена римского императора Диоклетиана.

Мужчины исповедовали христианство. За это их, по приказу правителя, схватили и подвергли жестоким пыткам.

По переказу, Фотия и Аникиту хотели сжечь заживо, но огонь оставил их тела невредимыми. Тогда им отрубили головы.

Именины 12 августа празднуют Фома, Федор, Антон, Аркадий, Илья, Леонид, Сергей.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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