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США-Украина-Турция и россия-Украина-Турция: завтра в Стамбуле в повестке дня трехсторонние переговоры - СМИ
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117 боестолкновений на фронте: оккупанты сбросили 65 КАБов и запустили более 1,1 тыс. дронов

Киев • УНН

 • 358 просмотра

С начала суток произошло 117 боевых столкновений. Самое горячее на Покровском, Курском и Лиманском направлениях, враг сбросил 65 КАБов и применил более 1,1 тыс. дронов-камикадзе.

117 боестолкновений на фронте: оккупанты сбросили 65 КАБов и запустили более 1,1 тыс. дронов

С начала этих суток произошло 117 боевых столкновений. Оккупанты сбросили 65 управляемых авиационных бомб и применили более 1,1 тыс. дронов-камикадзе. Горячо на Покровском, Курском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 42 авиационных удара, сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1104 дронов-камикадзе и совершили почти четыре тысячи обстрелов

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудиевки, продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в сторону Песчаного и в районах Загрызового и Кругляковки. Украинские защитники остановили четыре атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Редкодуба, Колодезей и в направлениях Новоплатоновки, Новосергеевки, Ольговки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Часового Яра и Курдюмовки. В настоящее время идет один бой.

Пять раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Дылеевка, Клещиевка и в направлении Белой Горы. Четыре вражеские атаки уже отбиты нашими защитниками.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Луч, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергеевки, Попового Яра, Старой Николаевки. Наши защитники остановили 35 штурмовых действий противника, еще 12 боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 161 оккупант, из них 90 - безвозвратно. Также уничтожено шесть автомобилей, 11 мотоциклов, 12 БПЛА, два окопных средства РЭБ, терминал спутниковой связи, станцию наблюдения "Муром-М". К тому же поврежден танк, пушка и два автомобиля россиян.

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Привольное и Вольное Поле. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Высокому и Железнодорожному, наступательных действий противник не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степного. Авиаударам подверглись Новояковлевка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло 13 боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб, и совершил 206 артиллерийских обстрелов (восемь из которых - из РСЗО).

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали 1220 россиян, 8 танков и вертолет15.05.25, 07:49 • 8022 просмотра

Антонина Туманова

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