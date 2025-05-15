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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ
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США-Україна-Туреччина та росія-Україна-Туреччина: завтра в Стамбулі на порядку денному тристоронні переговори - ЗМІ

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117 боєзіткнень на фронті: окупанти скинули 65 КАБів та запустили понад 1,1 тис. дронів

Київ • УНН

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Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському, Курському та Лиманському напрямках, ворог скинув 65 КАБів та застосував понад 1,1 тис. дронів-камікадзе.

117 боєзіткнень на фронті: окупанти скинули 65 КАБів та запустили понад 1,1 тис. дронів

Від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень. Окупанти скинули 65 керованих авіаційних бомб та застосували понад 1,1 тис. дронів-камікадзе. Гаряче на Покровському, Курському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 42 авіаційних ударів, скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1104 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки, триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки. Українські захисники зупинили чотири атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру та Курдюмівки. На даний час точиться один бій.

П’ять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори. Чотири ворожі атаки вже відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки. Наші захисники зупинили 35 штурмових дій противника, ще 12 боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 161 окупант, з них 90 — безповоротно. Також знищено шість автомобілів, 11 мотоциклів, 12 БпЛА, два окопні засоби РЕБ, термінал супутникового зв’язку, станцію спостереження "Муром-М". До того ж пошкоджено танк, гармату та два автомобілі росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле. Досі тривають чотири боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Високому та Залізничному, наступальних дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Авіаударів зазнали Новояковлівка та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 13 боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, та здійснив 206 артилерійських обстрілів (вісім з яких - з РСЗВ).

Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 1220 росіян, 8 танків та гелікоптер15.05.25, 07:49 • 8022 перегляди

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