116 боев за сутки: карта боевых действий от Генштаба

За минувшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений, больше всего зафиксировано на Покровском направлении - 34, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, в том числе 137 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления БпЛА, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ривнополь.

С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1250 оккупантов и 58 артиллерийских систем: Генштаб обновил данные о потерях врага