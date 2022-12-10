11 декабря в Полтаве будут действовать отключения по формуле 4/2

Цитата

“Сообщаю, что 11 декабря в Полтаве также будут применены графики почасовых отключений по формуле 4/2. Потребители будут 4 часа со светом, а 2 часа без света”, — говорится в сообщении.

Ситуация в области

“Укрэнерго” увеличило лимит в Полтавской области, отныне он составляет: с 00:00 до 7:00 — 335 МВт и с 7:00 до 24:00 —470м Вт. Это означает, что выключать будут по одной очереди.

Добавим

НЭК “Укрэнерго” сообщила, что ночью были нанесены новые вражеские удары по энергетической инфраструктуре Украины — удар пришелся на Одесщину, и что восстановление электроснабжения займет больше времени из-за большого объема повреждений.