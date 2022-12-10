11 грудня у Полтаві будуть діяти відключення за формулою 4/2
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Полтавський міський голова Олександр Мамай повідомив, що завтра, 11 грудня, у місті будуть застосовані графіки погодинних відключень за формулою 4/2.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram мера.
Цитата
“Повідомляю, що 11 грудня у Полтаві також будуть застосовані графіки погодинних відключень за формулою 4/2. Споживачі будуть 4 години зі світлом, а 2 години без світла”, — йдеться у повідомленні.
Ситуація в області
“Укренерго” збільшило ліміт у Полтавській області, відтепер він складає: з 00:00 до 7:00 — 335 МВт та з 7:00 до 24:00 — 470М Вт. Це означає, що вимикати будуть по одній черзі.
Додамо
НЕК “Укренерго” повідомила, що вночі було завдано нових ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України — удар припав на Одещину, і що відновлення електропостачання займе більше часу через великий обсяг пошкоджень.