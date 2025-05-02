109 боевых столкновений на фронте: самая горячая обстановка на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 109 боевых столкновений. Высокая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Сегодня противник трижды пытался атаковать позиции наших войск в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг с начала суток предпринял три попытки продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово, которые успешно отбили украинские защитники.

Агрессор 14 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодцы, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили шесть атак противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы. Еще один бой сейчас продолжается.

На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Сухой Балки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Высокая активность врага сейчас сохраняется на Покровском направлении. Тридцать девять раз сегодня здесь начинались столкновения разной интенсивности. Украинские подразделения отбивают вражеские атаки в районах населенных пунктов Водяного Второго, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, семь боев продолжаются. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергеевка, Удачное и Новопавловка.

Оккупанты 15 раз пытались прорваться в районах Равнополья, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого и в направлении Одрадного и Богатыря на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками, однако три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Червоное, Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки, еще два боестолкновения остаются незавершенными. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке.

Украинские защитники отбили три атаки захватчиков вблизи Малой Токмачки и Степного, еще один бой продолжается. Враг нанес авиаудар КАБами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов, применив девять управляемых бомб, совершил 112 обстрелов, из которых восемь из реактивных систем залпового огня.

Потери рф за сутки: ликвидировано 1110 солдат и полсотни артсистем