109 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату
Ексклюзив
11:48 • 10752 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
10:55 • 21048 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
10:48 • 24715 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 18933 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 31284 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 68811 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 139316 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Ексклюзив
1 травня, 11:10 • 121239 перегляди

Інститут-двійник: як родина голови "Держзембанку" Ярославського перетворила держпідприємство у Вінниці на приватний бізнес

1 травня, 10:25 • 128897 перегляди

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США

Ексклюзив
1 травня, 08:40 • 127941 перегляди

Підписання угоди між США та Україною: політолог вказав на нюанси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.9м/с
19%
752 мм
Популярнi новини

Трамп: США перемогли у Першій та Другій світових війнах

2 травня, 04:58 • 14795 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 33102 перегляди

У Монако затримано сина експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

2 травня, 07:22 • 10413 перегляди

Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

2 травня, 07:33 • 12260 перегляди

Вітер, грози, нічні заморозки та справжня спека вдень: цими вихідними очікується справжній метеоктейль

10:00 • 11463 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

14:35 • 432 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

14:18 • 4416 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

10:48 • 24748 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 33720 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 125278 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

13:46 • 2670 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

12:04 • 6072 перегляди

Оззі Осборн посилено готується до концерту Back to the Beginning попри негаразди зі здоров’ям

1 травня, 19:32 • 28025 перегляди

"Ця дитина стирає мене з екрану": Кіт Гарінгтон згадав роботу у кадрі з Беллою Ремзі у "Грі престолів"

1 травня, 19:09 • 32179 перегляди

Гейлі Бібер з’явилася на світському заході у Нью-Йорку після скандалу у мережі щодо наслідування Селени Гомес

1 травня, 16:52 • 31269 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

109 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

З початку доби відбулося 109 бойових зіткнень, найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Українські військові відбивають атаки та завдають гідної відсічі окупантам.

109 бойових зіткнень на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

Деталі

Сьогодні противник тричі намагався атакувати позиції наших військ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив три спроби просунутися до наших позицій в районі населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, які успішно відбили українські захисники.

Агресор 14 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки. На даний час продовжуються три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори. Ще один бій наразі триває.

На Торецькому напрямку ворог тричі атакував позиції наших військ в районах Торецька та Сухої Балки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Тридцять дев’ять разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські підрозділи відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Водяного Другого, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, сім боїв тривають. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Малинівка, Нова Полтавка, Гнатівка, Покровськ, Новосергіївка, Удачне та Новопавлівка.

Окупанти 15 разів намагалися прорватися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного і Багатиря на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками, однак три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Червоне, Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними. Також противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці.

Українські захисники відбили три атаки загарбників поблизу Малої Токмачки та Степового, ще один бій триває. Ворог завдав авіаудару КАБами по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники відбили 13 атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих бомб, здійснив 112 обстрілів, з яких вісім з реактивних систем залпового вогню.

Втрати рф за добу: ліквідовано 1110 солдатів та півсотні артсистем02.05.25, 07:42 • 3568 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Україна
Харків
Brent
$61.26
Bitcoin
$96,774.60
S&P 500
$5,653.79
Tesla
$282.55
Газ TTF
$33.50
Золото
$3,257.85
Ethereum
$1,833.92