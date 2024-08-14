100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф
Киев • УНН
Из переработки уничтоженной военной техники получено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. За 7 месяцев 2024 года это принесло 24,7 млн грн, до конца года ожидается еще 18 млн грн.
На площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов. Переработка осуществляется Минобороны: за семь месяцев 2024 года получено 24.7 млн грн.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Минобороны пополнило госбюджет путем переработки уничтоженной техники
Детали
На площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях Вооруженных сил Украины накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.
В составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия.
За семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24.7 млн грн. До конца года планируется получить еще не менее 18 млн грн. Об этом сообщил начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества, полковник Олег Коваль.
Средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, тогда как остальные 20% и 50% соответственно остаются на специальном фонде Минобороны и используются для обеспечения потребностей Вооруженных сил.
Бюджет України має нестачу у 500 млрд гривень, особливий дефіцит коштів для армії – Мінфін30 июля 2024, 10:05 • 17907 просмотров