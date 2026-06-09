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10 нарушений и санкции: Клименко рассказал детали о наказаниях водителей за нарушение ПДД

Киев • УНН

 • 1578 просмотра

МВД введет изъятие прав или пересдачу экзаменов за систематическое превышение скорости. Новые санкции разрабатывают для усиления безопасности на дорогах.

10 нарушений и санкции: Клименко рассказал детали о наказаниях водителей за нарушение ПДД

В Украине готовятся изменения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Среди возможных мер — изъятие удостоверения, ограничение на управление автомобилем или повторная сдача экзаменов. Об этом рассказал журналистам министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Речь сейчас будет идти не о балльном процессе, а о работе системы, которая будет выбивать… например, будет 10 нарушений превышения скорости, и будут какие-то санкции. Санкция, например, по изъятию водительского удостоверения, или же об ограничении, или же о пересдаче этих правил. Санкции должны быть всегда. И эти санкции должны быть понятны нашим людям

— сказал Клименко.

Он подчеркнул, что введение системы штрафных баллов для водителей — это будет следующий этап, ведь это огромная цифровая инфраструктура, которая должна быть построена.

Мы не можем обещать, что она через полгода или через год заработает. Мы идем по пути того, что мы можем сделать в ближайшее время, и вместе с Нацполицией, вместе с народными депутатами будем работать уже на этой неделе над этим. Драфт наших предложений готовится уже сегодня-завтра

— добавил министр.

По его словам, должна быть создана система, которая будет показывать количество и тяжесть нарушений ПДД.

Если превышение скорости на 10 км — это одна история. Когда превышение скорости на 50-80 км — это уже может быть трагедия

— подчеркнул министр.

Напомним

В Киеве водитель Mercedes на большой скорости влетел в подземный переход. В результате ДТП погибли четыре человека, водителя госпитализировали.

Водителя Mercedes, который на скорости влетел в столичный подземный переход и стал причиной гибели четырех человек, неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Премьер Юлия Свириденко обсудила с Министром внутренних дел ситуацию с безопасностью дорожного движения, а также анонсировала комплекс решений, направленных на снижение аварийности.

Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу водителя Mercedes, который насмерть сбил четырех человек в подземном переходе в Киеве, без альтернативы внесения залога.

Павел Башинский

ОбществоАвто
Законы
Санкции
Дорожно-транспортное происшествие
Кабинет Министров Украины
Национальная полиция Украины
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Украина
Киев