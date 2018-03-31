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10 апреля НАПК определится, когда дать старт началу полной проверки деклараций топ-чиновников - О.Мангул

Киев  •  УНН

 • 11629 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. 10 апреля состоится заседание НАПК на котором будет принято решение о начале повнои проверки деклараций топ-чиновников за 2017 год. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАПК Александр Мангул, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, что 10 апреля, учитывая то время, которое необходимо для 7-дневного срока с момента подачи электронных деклараций НАПК проведет свое заседание на котором примет решение о начале полной проверки деклараций за 2017 год топ-чиновников, в том числе и Президент Украины. Во время проверки будут проверены все данные, представленные в декларации”, — сказал он.

Как сообщал УНН, третий этап е-декларирования состоялся. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАПК Александр Мангул.

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