10 апреля НАПК определится, когда дать старт началу полной проверки деклараций топ-чиновников - О.Мангул

“Я думаю, что 10 апреля, учитывая то время, которое необходимо для 7-дневного срока с момента подачи электронных деклараций НАПК проведет свое заседание на котором примет решение о начале полной проверки деклараций за 2017 год топ-чиновников, в том числе и Президент Украины. Во время проверки будут проверены все данные, представленные в декларации”, — сказал он.

Как сообщал УНН, третий этап е-декларирования состоялся. Об этом во время брифинга сообщил председатель НАПК Александр Мангул.