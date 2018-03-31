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10 квітня НАЗК визначиться, коли дати старт початку повної перевірки декларацій топ-чиновників - О.Мангул

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. 10 квітня відбудеться засідання НАЗК на якому буде ухвалене рішення про початок повноі перевірки декларацій топ-чиновників за 2017 рік. Про це під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Мангул, передає кореспондент УНН.

“Я думаю, що 10 квітня, враховуючи той час, який необхідний для 7-денного терміну з моменту подачі електронних декларацій НАЗК проведе своє засідання на якому прийме рішення щодо початку повноі перевірки декларацій за 2017 рік топ-чиновників, в тому числі і президента Украіни. Під час перевірки будуть перевірені всі дані, подані у деклараціі”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, третій етап е-декларування відбувся. Про це під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Мангул.

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