10 квітня НАЗК визначиться, коли дати старт початку повної перевірки декларацій топ-чиновників - О.Мангул
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. 10 квітня відбудеться засідання НАЗК на якому буде ухвалене рішення про початок повноі перевірки декларацій топ-чиновників за 2017 рік. Про це під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Мангул, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що 10 квітня, враховуючи той час, який необхідний для 7-денного терміну з моменту подачі електронних декларацій НАЗК проведе своє засідання на якому прийме рішення щодо початку повноі перевірки декларацій за 2017 рік топ-чиновників, в тому числі і президента Украіни. Під час перевірки будуть перевірені всі дані, подані у деклараціі”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, третій етап е-декларування відбувся. Про це під час брифінгу повідомив голова НАЗК Олександр Мангул.