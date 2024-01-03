10 000 кв. м: спасатели назвали общую площадь пожаров в Киеве в результате массированной ракетной атаки 2 января

Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе

Украина провела крупнейший обмен пленными с начала войны, обеспечив освобождение 230 человек, в том числе 6 гражданских лиц и лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.