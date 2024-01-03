10 000 кв. м: рятувальники назвали загальну площу пожеж у Києві внаслідок масованої ракетної атаки 2 січня
Київ • УНН
Ракетний обстріл 2 січня спричинив пожежі на площі понад 10 000 квадратних метрів у Києві. До ліквідації результатів атаки залучили 300 рятувальників.
Загальна площа пожеж у столиці внаслідок масованої ракетної атаки 2 січня сягнула 10 000 кв. м, передає УНН із посиланням на ДСНС.
10 000 кв. м. Це загальна площа пожеж у столиці внаслідок масованої ракетної атаки 2 січня. Аби ліквідували всі загорання працювало майже 300 рятувальників та понад 50 одиниць техніки
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