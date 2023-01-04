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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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1,5 тонны готовых блюд от сети магазинов "Мясомаркетов" - спасателям и защитникам Киева

Киев • УНН

 • 1180090 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Сеть магазинов «Мясомаркет» решила угостить настоящих героев Киева вкусностями и передала 1,5 тонны готовых блюд спасателям и тем, кто заботится о безопасности киевлян, передает УНН.

1,5 тонны готовых блюд от сети магазинов "Мясомаркетов" - спасателям и защитникам Киева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МХП открыла более 200 магазинов собственной сети “Мясомаркет”

Цитата

«Начинаем 2023 год с благодарности!

Благодарности людям, которые даже во время коротких новогодних праздников заботились о спокойствии в Киеве и мгновенно реагировали на все чрезвычайные происшествия. Благодаря их работе, несмотря на все вражеские обстрелы, столица держится и живет. Мы знаем, благодаря кому могли обнимать родных и наслаждаться любимыми блюдами за праздничным столом. И бесконечно благодарны за это! Поддерживаем друг друга и верим, что 2023 год будет годом нашей победы!», - сообщили в сети магазинов.

Добавим

Развитие сети “Мясомаркетов” – одно из направлений трансформации МХП в кулинарную компанию. Сейчас МХП развивает почти 2 тысячи торговых точек разного направления (из них более 1300 – франчайзинговые). Кроме “Мясомаркетов”, в этот перечень входят магазины “Наша Ряба”, “Їжа Свіжа”, “Українське курча”, а также сеть заведений уличной еды “Döner Маркет”.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с самой большой долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба" ). Основатель компании — Юрий Косюк.

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