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1,5 тонни готових страв від мережі магазинів "Мʼясомаркетів" – рятувальникам і захисникам Києва

Київ • УНН

 • 1180092 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Мережа магазинів «Мʼясомаркет» вирішила пригостити справжніх героїв Києва смаколиками й передала 1,5 тонни готових страв рятувальникам і тим, хто дбає про безпеку киян, передає УНН.

1,5 тонни готових страв від мережі магазинів "Мʼясомаркетів" – рятувальникам і захисникам Києва

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МХП відкрила понад 200 магазинів власної мережі “М'ясомаркет”

Цитата

«Починаємо 2023 рік із вдячності!

Вдячності людям, які навіть під час коротких новорічних свят дбали про спокій у Києві й миттєво реагували на всі надзвичайні події. Завдяки їхній роботі, попри всі ворожі обстріли, столиця тримається і живе. Ми знаємо, завдяки кому могли обіймати рідних та смакувати улюблені страви за святковим столом. І безмежно вдячні за це! Підтримуймо одне одного й вірмо, що 2023 рік буде роком нашої перемоги!», - повідомили в мережі магазинів.

Додамо

Розвиток мережі “Мʼясомаркетів” – один із напрямів трансформації МХП в кулінарну компанію. Зараз МХП розвиває майже 2 тисячі торгових точок різного спрямування (з них більше 1300 – франчайзингові). Крім “Мʼясомаркетів”, до цього переліку входять магазини “Наша Ряба”, “Їжа Свіжа”, “Українське курча”, а також мережа закладів вуличної їжі “Döner Маркет”.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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