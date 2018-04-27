З'явився тізер української романтичної комедії "Секс і нічого особистого"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. З'явився тізер адаптації відомого канадського формату "My Awkward Sexual Adventure" української романтичної комедії "Секс і нічого особистого". Про це у Facebook повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає УНН.
Так, режисером стрічки є Ольга Ряшина, продюсерами – Юрій Мінзянов та Влад Ряшин. У головній ролі – івано-франківський Роман Луцький. Ім'я головної героїні залишається в секреті: актриса буде представлена на літньому кіноринку в рамках ОМКФ. У фільмі дебютує також Сергій Притула, він зіграю друга головного героя.
Прем'єра фільму запланована на День усіх закоханих – 14 лютого 2019 року.
Нагадаємо, 24 квітня Держкіно презентувало трейлер створеного за підтримки агенства містичного трилера "Брама". У кінострічці Володимира Тихого зображена містика, чарівні істоти та суворі реалії життя в новому погляді на Чорнобильську зону відчуження.