Появился тизер украинской романтической комедии "Секс и ничего личного"

Так, режиссером ленты является Ольга Ряшина, продюсерами - Юрий Минзянов и Влад Ряшин. В главной роли - ивано-франковский Роман Луцкий. Имя главной героини остается в секрете: актриса будет представлена ​​на летнем кинорынке в рамках ОМКФ. В фильме дебютирует также Сергей Притула, он сыграет друга главного героя.

Премьера фильма запланирована на День всех влюбленных - 14 февраля 2019 года.

Напомним, 24 апреля Госкино представило трейлер созданного при поддержке агентства мистического триллера "Брама". В киноленте Владимира Тихого изображена мистика, волшебные существа и суровые реалии жизни в новом взгляде на Чернобыльскую зону отчуждения.