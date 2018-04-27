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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Появился тизер украинской романтической комедии "Секс и ничего личного"

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Появился тизер адаптации известного канадского формата "My Awkward Sexual Adventure" украинской романтической комедии "Секс и ничего личного". Об этом в Facebook сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, передает УНН.

Появился тизер украинской романтической комедии "Секс и ничего личного"

Так, режиссером ленты является Ольга Ряшина, продюсерами - Юрий Минзянов и Влад Ряшин. В главной роли - ивано-франковский Роман Луцкий. Имя главной героини остается в секрете: актриса будет представлена ​​на летнем кинорынке в рамках ОМКФ. В фильме дебютирует также Сергей Притула, он сыграет друга главного героя.

Премьера фильма запланирована на День всех влюбленных - 14 февраля 2019 года.

Напомним, 24 апреля Госкино представило трейлер созданного при поддержке агентства мистического триллера "Брама". В киноленте Владимира Тихого изображена мистика, волшебные существа и суровые реалии жизни в новом взгляде на Чернобыльскую зону отчуждения.

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