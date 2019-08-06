Звільнено політв’язня Стешенка, засудженого у 2018 році в окупованому Криму

“Постійний Представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич зустрівся зі звільненим політв’язнем Кремля харків’янином Олександром Стешенком, який був затриманий у квітні 2018 року окупаційною владою Криму та незаконно засуджений до двох років позбавлення волі нібито за підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Кориневич висловив сподівання, що правоохоронні органи АР Крим дадуть належну правову оцінку порушенням прав людини та воєнним злочинам, вчиненим окупаційною владою на території тимчасово окупованого півострова.

За інформацією Кримської правозахисної організації, Стешенко вийшов на волю за умовно-достроковим звільненням.

Нагадаємо, у серпні 2018 року підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив харків’янина Олександра Стешенка до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні. Стешенка визнали винним у підпалі будинку муфтія Еміралі Аблаєва.

12 квітня активісти з громадської ініціативи “Крим SOS” з посиланням на матір харків’янина Олександра Стешенка повідомили, що російські силовики затримали його на пункті пропуску “Чонгар” на в’їзді до анексованого Росією Криму.

За інформацією активістів, 14 квітня адвокат Стешенку в пошуках свого підзахисного відвідав прикордонне управління ФСБ Росії в Криму в Сімферополі. Співробітники управління підтвердили, що Стешенко перебуває у них, а потім ФСБ Росії почала заперечувати затримання харків’янина.

Пізніше російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, до якої нібито входив Стешенко.

Силовики також стверджували, що в ході слідства Стешенко повністю визнав свою провину і клопотав про особливий порядок судового розгляду. Тому кримінальне переслідування проти нього за статтею “створення екстремістського співтовариства” припинили у зв’язку з “каяттям”.