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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд в Криму засудив харків'янина Стешенка до двох років колонії-поселення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив харків'янина Олександра Стешенка до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" з посиланням на ФСБ Росії по Криму і Севастополю, передає УНН.

Суд в Криму засудив харків'янина Стешенка до двох років колонії-поселення

Повідомляється, що Стешенка визнали винним у підпалі будинку російського муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Силовики стверджують, що в ході слідства Стешенко повністю визнав свою провину і клопотав про особливий порядок судового розгляду. Тому кримінальне переслідування відносно Стешенко в частині здійснення ще одного злочину (частина 2 статті 282.1 КК Росії - створення екстремістського співтовариства) припинено в зв'язку з дійовим каяттям.

Як повідомляв УНН, ФСБ РФ напередодні заявило про "розкриття" екстремістської групи, створеної помічником нардепа Мустафи Джемілєва Ерол Велієвим за вказівкою лідера Меджлісу кримськотатарський народу Рефата Чубарова. Повідомляється, що до складу групи, крім Веліева, увійшли колишні спортсмени-боксери А. Стешенко і А. Третьяков.

Зазначимо, Стешенка затримали ще в квітні цього року на в'їзді на територію окупованого Криму.

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