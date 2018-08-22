Суд в Крыму приговорил харьковчанина Стешенко к двум годам колонии-поселения

Сообщается, что Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаев.



Силовики утверждают, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Поэтому уголовное преследование в отношении Стешенко в части осуществления еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России - создание экстремистского сообщества) прекращено в связи с деятельным раскаянием.



Как сообщал УНН, ФСБ РФ накануне заявило о "раскрытии" экстремистской группы, созданной помощником нардепа Мустафы Джемилева Эрол Велиевым по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Сообщается, что в состав группы, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.



Отметим, Стешенко задержали еще в апреле этого года на въезде на территорию оккупированного Крыма.



