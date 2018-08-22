Суд в Крыму приговорил харьковчанина Стешенко к двум годам колонии-поселения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщает издание "Крим.Реалии" со ссылкой на ФСБ России по Крыму и Севастополю, передает УНН.
Сообщается, что Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаев.
Силовики утверждают, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Поэтому уголовное преследование в отношении Стешенко в части осуществления еще одного преступления (часть 2 статьи 282.1 УК России - создание экстремистского сообщества) прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Как сообщал УНН, ФСБ РФ накануне заявило о "раскрытии" экстремистской группы, созданной помощником нардепа Мустафы Джемилева Эрол Велиевым по указанию лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Сообщается, что в состав группы, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.
Отметим, Стешенко задержали еще в апреле этого года на въезде на территорию оккупированного Крыма.