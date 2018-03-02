Звільнення двох українських прикордонників з РФ: на Харківщині розпочався процес обміну (доповнено)

ХАРКІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Поблизу пункту пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією у межах Харківської області розпочався процес обміну двох росіян на двох затриманих раніше українських прикордонників. Про це повідомляє кореспондент УНН.