Звільнення двох українських прикордонників з РФ: на Харківщині розпочався процес обміну (доповнено)
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 2 березня. УНН. Поблизу пункту пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією у межах Харківської області розпочався процес обміну двох росіян на двох затриманих раніше українських прикордонників. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Так, наразі на місці, де має бути здійснений обмін, знаходиться вертоліт.
Нагадаємо, сьогодні додому з Російської Федерації повернуться двоє заручників - українські прикордонники Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь, про що УНН повідомили джерела в прикордонній службі.
Натомість, Україна передасть Росії затриманих на Херсонщині двох співробітників ФСБ — Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.
Нагадаємо, у жовтні 2017 року на Сумщині Росія затримала двох українських прикордонників. У Москві їх взяли під варту на два місяці та звинуватили у незаконному перетині кордону. У Росії нашим прикордонникам загрожувало до 6 років ув’язнення. 26 лютого затриманих на Сумщині українських прикордонників перевели з Москви до Брянська.
А от росіян ФСБівців Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба затримали 30 червня 2017-го прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗСУ, на березі Перекопської затоки. Тоді під час допиту військові РФ розповіли, що “виконували роль учбових порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту”.
Так, 30 червня 2017-го український суд узяв під варту затриманих на Херсонщині військових ФСБ Росії.
Попередньо обмін повинен розпочатися об 11 у нейтральній зоні кордону між нашою державою та РФ.