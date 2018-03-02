Освобождение двух украинских пограничников из РФ: в Харьковской области начался процесс обмена (дополнено)
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Вблизи пункта пропуска "Гоптовка" на границе с Россией в пределах Харьковской области начался процесс обмена двух россиян на двух задержанных ранее украинских пограничников. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Так, в настоящее время на месте, где должен быть осуществлен обмен, находится вертолет.
Напомним, сегодня домой из Российской Федерации вернутся двое заложников - украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь, о чем УНН сообщили источники в пограничной службе.
Взамен Украина передаст России задержанных в Херсонской области двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.
Напомним, в октябре 2017 года в Сумской области Россия задержала двух украинских пограничников. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России нашим пограничникам грозило до 6 лет заключения. 26 февраля задержанных в Сумской области украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск.
А вот русских ФСБшников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ, на берегу Перекопского залива. Тогда во время допроса военные РФ рассказали, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута".
Так, 30 июня 2017 года украинский суд взял под стражу задержанных в Херсонской области военных ФСБ России.
Предварительно обмен должен начаться в 11 в нейтральной зоне границы между нашим государством и РФ.