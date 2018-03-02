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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 71491 просмотра

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10 марта, 16:40 • 74402 просмотра

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Освобождение двух украинских пограничников из РФ: в Харьковской области начался процесс обмена (дополнено)

Освобождение двух украинских пограничников из РФ: в Харьковской области начался процесс обмена (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 11769 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 марта. УНН. Вблизи пункта пропуска "Гоптовка" на границе с Россией в пределах Харьковской области начался процесс обмена двух россиян на двух задержанных ранее украинских пограничников. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, в настоящее время на месте, где должен быть осуществлен обмен, находится вертолет.

Напомним, сегодня домой из Российской Федерации вернутся двое заложников - украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь, о чем УНН сообщили источники в пограничной службе.

Взамен Украина передаст России задержанных в Херсонской области двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Напомним, в октябре 2017 года в Сумской области Россия задержала двух украинских пограничников. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России нашим пограничникам грозило до 6 лет заключения. 26 февраля задержанных в Сумской области украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск.

А вот русских ФСБшников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ, на берегу Перекопского залива. Тогда во время допроса военные РФ рассказали, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута".

Так, 30 июня 2017 года украинский суд взял под стражу задержанных в Херсонской области военных ФСБ России.

Предварительно обмен должен начаться в 11 в нейтральной зоне границы между нашим государством и РФ.

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