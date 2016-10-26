Звання "Почесний громадянин Хмельницького" присвоїли 25 загиблим в АТО воїнам
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Звання "Почесний громадянин Хмельницького" присвоїли 25 загиблим бійцям АТО. Таке рішення прийняли сьогодні під час чергової сесії Хмельницької міської ради депутати, передає кореспондент УНН.
Дотепер Хмельницький мав 24 почесних громадянина.
Окрім звання “Почесний громадянин міста Хмельницького” родини 25 загиблих учасників неоголошеної війни на сході України отримають грошову винагороду у розмірі 20 мінімальних заробітних плат.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, учасники АТО з Полтавщини отримають у власність близько 10 тис. га землі.