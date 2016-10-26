Звание "Почетный гражданин Хмельницкого" присвоили 25 погибшим в АТО воинам

До сих пор Хмельницкий имел 24 почетных гражданина.

Кроме звания "Почетный гражданин города Хмельницкого" семьи 25 погибших участников необъявленной войны на востоке Украины получат денежное вознаграждение в размере 20 минимальных заработных плат.

Напомним, как сообщал УНН, участники АТО с Полтавщины получат в собственность около 10 тыс. га земли .