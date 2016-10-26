Звание "Почетный гражданин Хмельницкого" присвоили 25 погибшим в АТО воинам
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 октября. УНН. Звание "Почетный гражданин Хмельницкого" присвоили 25 погибшим бойцам АТО. Такое решение приняли сегодня во время очередной сессии Хмельницкого городского совета депутатов, передает корреспондент УНН.
До сих пор Хмельницкий имел 24 почетных гражданина.
Кроме звания "Почетный гражданин города Хмельницкого" семьи 25 погибших участников необъявленной войны на востоке Украины получат денежное вознаграждение в размере 20 минимальных заработных плат.
Напомним, как сообщал УНН, участники АТО с Полтавщины получат в собственность около 10 тыс. га земли .