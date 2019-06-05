Зустріч Зеленського і Туска: стали відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У середу, 5 червня президент Європейської ради Дональд Туск зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі о 14:20 за Брюсселем (15:20 за Києвом). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Європейської Ради, передає УНН.
"Дводенний візит президента Зеленського в Брюссель буде присвячений відносинам між ЄС та Україною і ситуації на сході країни. Президент Туск використовує зустріч, щоб повторити, що Україна є не тільки одним з найближчих сусідів ЄС, а й дуже важливим партнером", - йдеться в анонсі на сайті Ради.
Зазначається, що два лідери під час зустрічі також розглянуть прогрес, досягнутий Україною в реалізації її програми реформ.
На зустрічі президент Туск ще раз підтвердить, що ЄС підтримує антикорупційні реформи в Україні, її кроки по зміцненню правопорядку і підтримці макроекономічної стабільності. Він також наполягатиме на необхідності подальшого реформування енергетичного сектора.
Два лідери також обговорять підготовку до наступного саміту ЄС-Україна. Повідомляється, що Туск і Зеленський обговорять агресію Росії на сході України.
Спільна прес-конференція Зеленського і Туска очікується о 15:00 за брюссельським часом (16:00 за Києвом).
Як повідомляв УНН, у вівторок, 4 червня в Брюсселі відбулася перша двостороння зустріч Президента Республіки Польща Анджея Дуди та Президента України Володимира Зеленського.
Після зустрічі Зеленський заявив, що Київ і Варшава повинні разом діяти проти "Північного потоку-2".