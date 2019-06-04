В Брюсселе проходит первая встреча Зеленского и Дуды
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Брюсселе проходит первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщает представительство Польши при ЕС, передаёт УНН.
“Первая двусторонняя встреча Президента Республики Польша Анджея Дуды и Президента Украины Владимира Зеленского начинатся”, — говорится в сообщении.
Ранее в Брюсселе Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Кроме того, по информации европейского комиссара по вопросам евро и социального диалога Валдиса Домбровскиса, он также имел удовольствие встретится сегодня с новым украинским Президентом.