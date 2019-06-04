У Брюсселі проходить перша зустріч Зеленського і Дуди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Брюсселі проходить перша двостороння зустріч Президента Республіки Польща Анджея Дуди та Президента України Володимира Зеленського. Про це в Twitter повідомляє представництво Польщі при ЄС, передає УНН.
"Перша двостороння зустріч Президента Республіки Польща Анджея Дуди та Президента України Володимира Зеленського починатися", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Брюсселі Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером і Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Крім того, за інформацією європейського комісара з питань євро і соціального діалогу Валдіса Домбровскіса, він також мав задоволення зустрітися сьогодні з новим українським Президентом.