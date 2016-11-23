Зустріч у "нормандському форматі" глав МЗС може відбутися 29 листопада - П.Клімкін

"Ми обговорюємо цю дату (дату зустрічі у "нормандському форматі" - ред.). Я нещодавно розмовляв з Ф.В.Штайнмаєром. Ми визначили, як можливу наступну дату 29 (листопада - ред.). Це залежить від того, що ми можемо реально показати у плані результатів", - сказав він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель домовились під час телефонної розмови про зустріч голів МЗС країн нормандської четвірки у кінці листопада.