Зустріч у "нормандському форматі" глав МЗС може відбутися 29 листопада - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що нещодавно розмовляв з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром щодо проведення зустрічі у "нормандському форматі" і визначили як можливу дату зустрічі 29 листопада, однак дата обговорюється. Про це він сказав сьогодні журналістам після засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми обговорюємо цю дату (дату зустрічі у "нормандському форматі" - ред.). Я нещодавно розмовляв з Ф.В.Штайнмаєром. Ми визначили, як можливу наступну дату 29 (листопада - ред.). Це залежить від того, що ми можемо реально показати у плані результатів", - сказав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель домовились під час телефонної розмови про зустріч голів МЗС країн нормандської четвірки у кінці листопада.