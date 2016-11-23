Встреча в "нормандском формате" глав МИД может состояться 29 ноября - П.Климкин

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что недавно разговаривал с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером о проведении встречи в "нормандском формате" и определили как возможную дату встречи 29 ноября, однако дата обсуждается. Об этом он сказал сегодня журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.