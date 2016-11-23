Встреча в "нормандском формате" глав МИД может состояться 29 ноября - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что недавно разговаривал с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером о проведении встречи в "нормандском формате" и определили как возможную дату встречи 29 ноября, однако дата обсуждается. Об этом он сказал сегодня журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы обсуждаем эту дату (дату встречи в "нормандском формате" - ред.). Я недавно разговаривал с Ф.-В.Штайнмайером. Мы определили как возможную следующую дату 29 (ноября - ред.). Это зависит от того, что мы можем реально показать в плане результатов", - сказал он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились во время телефонного разговора о встрече глав МИД стран нормандской четверки в конце ноября.