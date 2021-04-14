Зустріч Кулеби та Блінкена: у Держдепі повідомили деталі

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Як інформують на сайті Держдепу США, секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії. Про це пише УНН.

Деталі

У ході зустрічі секретар висловив занепокоєння навмисними діями Росії щодо ескалації напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, посиленню порушень режиму припинення вогню та переміщенню військ в окупованому Криму та біля кордонів України.

Секретар Блінкен та міністр закордонних справ Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інституцій, підтримки антикорупційних зусиль та подальших прагнень до євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Брюсселі із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час зустрічі наголосив - необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації.

Контекст

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив робочий візит до штаб-квартири НАТО у Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО. Засідання скликане на запит Києва.

У рамках візиту також відбулася зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Додамо

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

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