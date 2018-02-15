Зустріч гуманітарної підгрупи у Мінську завершилася безрезультатно - Геращенко

“Мінськ. Гуманітарна підгрупа, на жаль, завершилася безрезультатно через деструктивну позицію підконтрольних Кремлю представників ОРДЛО і їх кураторів з РФ. Вони блокують відкриття КПВВ „Золоте“, росіяни не погоджуються на створення механізму з пошуку зниклих безвісти за їх участю та МКЧХ. Досі немає зрозумілої відповіді на українську пропозицію щодо списків заручників, натомість ОРДЛО намагається прив’язати звільнення заручників до питання амністії (стара їх тактика пов’язувати два різні питання). Українська сторона ще раз підтвердила готовність до продовження процесу звільнення, ми також готові передати РФ засуджених за злочини перед Україною російських громадян в обмін на політв‘язнів Кремля. Готові до компромісу задля якнайшвидшого звільнення та попри всі перепони, працюємо над цим”, — йдеться в повідомлені.

Вона додала, що українська сторона наголосила про те, що в третю річницю підписання мінських угод “невиконаними залишаються ключові блоки: безпековий і гуманітарний”.

“Ми вимагаємо припинення обстрілів, негайного звільнення заручників і політв‘язнів, створення групи по кордону і формування зон безпеки на україно-російському кордоні, безперешкодного доступу туди СММ ОБСЄ на постійній основі”, — резюмувала І.Геращенко.

Нагадаємо, українська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську закликала РФ переглянути свою позицію стосовно створення за участі України, РФ, Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти, в роботі якого Росія відмовляється брати участь.