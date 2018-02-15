Встреча гуманитарной подгруппы в Минске завершилась безрезультатно - Геращенко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73784 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88520 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91151 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110010 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101238 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104932 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111911 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117128 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122913 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134465 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Встреча гуманитарной подгруппы в Минске завершилась безрезультатно - Геращенко

Встреча гуманитарной подгруппы в Минске завершилась безрезультатно - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 13763 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Встреча гуманитарной подгруппы в Минске 14 февраля завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ. Об этом в сети Facebook сообщила уполномоченная Президента по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает УНН.

"Минск. Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ. Они блокируют открытие КПВВ "Золотое", россияне не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести при их участии. До сих пор нет вразумительного ответа на украинский предложение по спискам заложников, зато ОРДЛО пытается привязать освобождения заложников к вопросу амнистии (старая их тактика связывать два разных вопроса). Украинская сторона еще раз подтвердила готовность к продолжению процесса освобождения, мы также готовы передать РФ осужденных за преступления перед Украиной российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля. Готовы к компромиссу ради скорейшего освобождения и не смотря на преграды, работаем над этим", - говорится в сообщении.

Она добавила, что украинская сторона подчеркнула о том, что в третью годовщину подписания минских соглашений "невыполненными остаются ключевые блоки: по безопасности и гуманитарный".

"Мы требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создание группы по границе и формирования зон безопасности на украино-российской границе, беспрепятственного доступа туда СММ ОБСЕ на постоянной основе", - резюмировала И.Геращенко.

Напомним, украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске призвала РФ пересмотреть свою позицию относительно создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, в работе которого Россия отказывается участвовать.

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