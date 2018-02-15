Встреча гуманитарной подгруппы в Минске завершилась безрезультатно - Геращенко

"Минск. Гуманитарная подгруппа, к сожалению, завершилась безрезультатно из-за деструктивной позиции подконтрольных Кремлю представителей ОРДЛО и их кураторов из РФ. Они блокируют открытие КПВВ "Золотое", россияне не соглашаются на создание механизма по поиску пропавших без вести при их участии. До сих пор нет вразумительного ответа на украинский предложение по спискам заложников, зато ОРДЛО пытается привязать освобождения заложников к вопросу амнистии (старая их тактика связывать два разных вопроса). Украинская сторона еще раз подтвердила готовность к продолжению процесса освобождения, мы также готовы передать РФ осужденных за преступления перед Украиной российских граждан в обмен на политзаключенных Кремля. Готовы к компромиссу ради скорейшего освобождения и не смотря на преграды, работаем над этим", - говорится в сообщении.

Она добавила, что украинская сторона подчеркнула о том, что в третью годовщину подписания минских соглашений "невыполненными остаются ключевые блоки: по безопасности и гуманитарный".

"Мы требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создание группы по границе и формирования зон безопасности на украино-российской границе, беспрепятственного доступа туда СММ ОБСЕ на постоянной основе", - резюмировала И.Геращенко.

Напомним, украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске призвала РФ пересмотреть свою позицию относительно создания с участием Украины, РФ, Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести, в работе которого Россия отказывается участвовать.