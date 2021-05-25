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The Guardian

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Зупинка авіасполучення з Білоруссю вдарить по Мінську та збільшить прибутки України - Кулеба

Київ • УНН

 • 20709 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Рішення призупинити авіасполучення з Білоруссю в першу чергу є безпековим. Водночас воно завдасть вагомого економічного удару по республіці, а також призведе до певного збільшення прибутків України. Про це у відеокоментарі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Зупинка авіасполучення з Білоруссю вдарить по Мінську та збільшить прибутки України - Кулеба

Цитата

“Влада Білорусі перетнула чергову „червону лінію“ у ставленні не лише до своїх громадян, але і до громадян інших країн та для міжнародного права. Зокрема правил, які регулюють безпеку цивільної авіації. Такі дії не можуть залишатись без відповіді... Україна швидко проаналізувала цю ситуацію, і Президент України доручив уряду терміново ухвалити всі рішення, необхідні для того щоб закрити польоти між Україною та Білоруссю. Це на практиці означає, що не можна буде літати літаком з аеропорту України в аеропорт Білорусі, або здійснювати українським авіакомпаніям транзит через повітряний простір Білорусі”, — зазначив міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, рішення на перший погляд може здатись політичним, і “воно є таким”, водночас воно також є і безпековим, адже “дії білоруської влади є непередбачуваними і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі”.

Очільник МЗС додав, що таке рішення ухвалили й інші країни Європи.

“Це означає, що по білоруській владі буде завдано вагомого економічного удару, адже білоруський бюджет недоотримуватиме транзитні кошти, які сплачують авіакомпанії за проліт білоруським небом, білоруські авіакомпанії почнуть зазнавати збитки, і аеропорт Мінська також втратить свої прибутки”, — сказав Кулеба.

“Це рішення призведе до певного збільшення прибутків України, тому що авіакомпанії ЄС та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю і сплачували в її бюджет відповідні кошти, тепер пролітатимуть через Україну і відповідно сплачуватимуть транзитні кошти нашій державі”, — додав міністр.

Що було раніше

На позачерговому засіданні у вівторок Кабінет міністрів прийняв рішення призупинити авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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