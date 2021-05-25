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Остановка авиасообщение с Беларусью ударит по Минску и увеличит доходы Украины - Кулеба

Киев • УНН

 • 20709 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Решение приостановить авиасообщение с Беларусью в первую очередь связанно с безопасностью. В то же время оно нанесет весомый экономический удар по республике, а также приведет к некоторому увеличению прибылей Украины. Об этом в видеокомментарии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Остановка авиасообщение с Беларусью ударит по Минску и увеличит доходы Украины - Кулеба

Цитата

“Власти Беларуси пересекли очередную „красную линию“ в отношении не только своих граждан, но и к гражданам других стран и для международного права. В частности правил, регулирующих безопасность гражданской авиации. Такие действия не могут оставаться без ответа... Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и Президент Украины поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для того, чтобы закрыть полеты между Украиной и Беларусью. Это на практике означает, что нельзя будет летать самолетом из аэропорта Украины в аэропорт Беларуси, или осуществлять украинским авиакомпаниям транзит через воздушное пространство Беларуси”, — отметил министр.

Детали

По словам Кулебы, решение на первый взгляд может показаться политическим, и “оно является таким”, одновременно оно также соответствует интересам и безопасности, ведь “действия белорусских властей непредсказуемы и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси”.

Глава МИД добавил, что такое решение приняли и другие страны Европы.

“Это означает, что по белорусской власти будет нанесен весомый экономический удар, ведь белорусский бюджет недополучит транзитные средства, которые платят авиакомпании за пролет белорусским небом, белорусские авиакомпании начнут нести убытки, и аэропорт Минск также потеряет свои доходы”, — сказал Кулеба.

“Это решение приведет к некоторому увеличению прибылей Украины, потому что авиакомпании ЕС и других государств мира, которые ранее пролетали над Беларусью и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать через Украину и соответственно платить транзитные средства нашему государству”, — добавил министр.

Что было раньше

На внеочередном заседании во вторник Кабинет министров принял решение приостановить авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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