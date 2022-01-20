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Зупинилися за 40 км до кордону України: не всі війська РФ перекидають на навчання до Білорусі

Зупинилися за 40 км до кордону України: не всі війська РФ перекидають на навчання до Білорусі

Київ • УНН

 • 51968 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Російська військова техніка з Далекого сходу Росії поступово прибуває до Білорусі, проте частина її рухається до заявлених для навчань полігонів — решта зупинилася під Гомелем, близько 40 кілометрів від Чернігівської області та 200 кілометрів до столиці. Про це йдеться у спільному розслідуванні Радіо Свобода та Conflict Intelligence Team, передає УНН.

Деталі

Зокрема, команда CIT зазначила, що за останній тиждень у соцмережі TikTok зʼявилося кілька нових відео про перекидання озброєння та особового складу, зокрема знятих під час проїзду ешелонів через Хабаровськ та Єврейську автономну область у Росії.

“У минулих публікаціях, присвячених перекиданню російських військ до кордону з Україною, ми зазначали, що не спостерігаємо перекидання особового складу. За останні кілька днів ми виявили безліч коментарів у соціальній мережі TikTok, у яких йшлося про відправлення контрактників (переважно тих, хто несе службу у Східному військовому окрузі) „у відрядження“, „на навчання“. Хоча рано однозначно говорити про те, що почалося перекидання особового складу ( військовослужбовці, які перекидаються, можуть виконувати завдання з охорони полігонів або обслуговування техніки), але ми вважали важливим висвітлити ці коментарі”, — зазначає CIT.

Так, зазначається, що з коментарів зрозуміло, що багато матерів і дружин військовослужбовців стурбовані долею своїх рідних: десятки людей, які пишуть про відправку своїх близьких на захід, не приховують, що побоюються початку війни Росії з Україною.

Журналісти проаналізували соціальні мережі і з’ясували, що до українського кордону перекидається 5 окрема танкова бригада — “бойові буряти Путіна”, які у 2014–2015 роках брали участь у війні на Донбасі.

“Коментарі в тіктоці активно залишають і самі контрактники, які їдуть у ешелонах, що потрапили на відео, на захід. Деякі з них, як випливає з їхніх профілів та постів, служать у підрозділах згадуваної у зв’язку зі стягуванням Росією військ до українського кордону 5-ї окремої танкової бригади — це ті самі „бойові буряти Путіна“, які „прославилися“ у 2014-2015 роках участю у війні на Донбасі. Зокрема, на захід їдуть військовослужбовці 64-ї мотострілецької бригади ... У 2015 році їх також уже перекидали за тисячі кілометрів від місця дислокації — до Ростовської області”, — йдеться у розслідуванні.

Аналітикам CIT вдалося також знайти в інтернеті відеозаписи з навантаженням та перевезенням техніки, типового для підрозділів спецназу (наприклад, з бронеавтомобілями “Тигр”). Частину відеозаписів було знято при завантаженні в Хабаровську, частина — вже по дорозі до Сибіру.

“Дівчина із Владивостока у коментарях під одним із відео в тіктоці висловила впевненість, що її хлопець їде „не на навчання“. На уточнююче запитання Радіо Свобода вона відповіла, що хлопця відправляють „на Україну“, не сказавши, звідки у неї така інформація. Надалі вона уточнила, що він служить у „десантно-штурмовому батальйоні“, і в одному з наступних повідомлень підтвердила наше припущення, що йдеться про 155-у окрему бригаду морської піхоти”, — зазначається у розслідуванні.

Як нагадали аналітики CIT, морська піхота також брала участь у війні з Україною у 2014–2015 роках — наприклад, 61-а окрема бригада морської піхоти Північного флоту. Про те, що Тихоокеанський флот ВМФ Росії, штаб якого знаходиться у Владивостоці, залучив 155-у окрему бригаду морської піхоти до перекидання зі сходу на захід, свідчать і інші знайдені CIT коментарі в тіктоці.

“Отримана Радіо Свобода та Conflict Intelligence Team інформація свідчить про те, що в останні місяці з Далекого Сходу на захід (до Росії чи Білорусі) перекидаються частини, без яких важко уявити повномасштабну військову операцію: військова поліція, десант, спецназ. Ці війська брали участь і в активній фазі російсько-українського конфлікту 2014-2015 років”, — йдеться у підсумках розслідування.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.

Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

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