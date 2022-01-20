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Остановились за 40 км до границы Украины: не все войска РФ перебрасывают на учения в Беларусь

Остановились за 40 км до границы Украины: не все войска РФ перебрасывают на учения в Беларусь

Киев • УНН

 • 51962 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Российская военная техника с Дальнего востока России постепенно прибывает в Беларусь, однако часть ее движется к заявленным полигонам для учений — остальные остановилась под Гомелем, около 40 километров от Черниговской области и 200 километров до столицы. Об этом говорится в совместном расследовании Радио Свобода и Conflict Intelligence Team, передает УНН.

Детали

В частности, команда CIT отметила, что за последнюю неделю в соцсети TikTok появилось несколько новых видео о переброске вооружения и личного состава, в том числе снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область в России.

“В прошлых публикациях, посвященных переброске российских войск к границе с Украиной, мы отмечали, что не наблюдаем переброску личного состава. За последние несколько дней мы обнаружили множество комментариев в социальной сети TikTok, в которых говорилось об отправке контрактников (преимущественно тех, кто несет службу в Восточном военном округе) „в командировку“, „на обучение“. Хотя рано однозначно говорить о том, что началась переброска личного состава (военнослужащие, которых перебрасывают, могут выполнять задачи по охране полигонов или обслуживанию техники), но мы посчитали важным осветить эти комментарии”, — отмечает CIT.

Так, отмечается, что из комментариев понятно, что много матерей и жен военнослужащих обеспокоены судьбой своих родных: десятки людей, которые пишут об отправке своих близких на запад, не скрывают, что опасаются начала войны России с Украиной.

Журналисты проанализировали социальные сети и выяснили, что к украинской границе перебрасывается 5 отдельная танковая бригада — “боевые буряты Путина”, которые в 2014-2015 годах участвовали в войне на Донбассе.

“Комментарии в тиктоке активно оставляют и сами контрактники, которые едут в эшелонах, попавших на видео, на Запад. Некоторые из них, как следует из их профилей и постов, служат в подразделениях упоминаемой в связи со стягиванием Россией войск к украинской границе 5-й отдельной танковой бригады — это те самые “боевые буряты Путина“, которые "прославились" в 2014-2015 годах участием в войне на Донбассе. В частности, на запад едут военнослужащие 64-й мотострелковой бригады ... В 2015 году их также уже перебрасывали за тысячи километров от места дислокации — в Ростовскую область”, — говорится в расследовании.

Аналитикам CIT удалось также найти в интернете видеозаписи с погрузкой и перевозкой техники, типичной для подразделений спецназа (например, с бронеавтомобилями “Тигр”). Часть видео было снято при загрузке в Хабаровске, часть — уже по дороге в Сибирь.

“Девушка из Владивостока в комментариях под одним из видео в тиктоке выразила уверенность, что ее парень едет не на учебу“. На уточняющий вопрос Радио Свобода она ответила, что парня отправляют "на Украину“, не сказав, откуда у нее такая информация. В дальнейшем она уточнила, что он служит в „десантно-штурмовом батальоне“, и в одном из следующих сообщений подтвердила наше предположение, что речь идет о 155-й отдельной бригаде морской пехоты”, — отмечается в расследовании.

Как напомнили аналитики CIT, морская пехота также принимала участие в войне с Украиной в 2014-2015 годах — например, 61-я отдельная бригада морской пехоты Северного флота. О том, что Тихоокеанский флот ВМФ России, штаб которого находится во Владивостоке, привлек 155-ю отдельную бригаду морской пехоты к переброске с востока на Запад, свидетельствуют и другие найденные в тиктоке комментарии.

“Полученная Радио Свобода и Conflict Intelligence Team информация свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в России или Беларуси) перебрасываются части, без которых трудно представить полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ. Эти войска принимали участие и в активной фазе российско-украинского конфликта 2014-2015 годов”, — говорится в итогах расследования.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Украинские Национальные Новости

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