Зухвале вбивство журналіста в Афінах: уряд обіцяє швидке розслідування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Після вбивства у Греції відомого журналіста просто на вулиці уряд країни пообіцяв, що злочин швидко розкриють. Про це у суботу, 10 квітня, заявив міністр захисту громадян Міхіліс Хризохоідіс в ефірі місцевого телебачення, пише УНН із посиланням на DW.

Цитата

“Грецька поліція дуже швидко знайде винних та доправить їх у органи юстиції”, — заявив міністр.

За його словами, перед цим він зустрівся з прем’єром країни Кіріакісом Міцотакісом, який вимагав швидкого розслідування злочину.

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Вбивство відомого журналіста

Напередодні двоє невідомих вбили одного з найвідоміших блогерів країни, 52-річного журналіста Йоргоса Караіваза, який спеціалізувався на кримінальних темах. Вбивство було скоєне в одному з передмість Афін перед будинком журналіста. Зловмисники втекли на мотоциклі, повідомляють грецькі ЗМІ з посиланням на очевидців.

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Про можливі мотиви злочину поки невідомо. Утім, колеги жертви та ЗМІ виходять з того, що наймані вбивці виконували замовлення представників кримінального світу, які фігурували у матеріалах Караіваза.

Реакція ЄС

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила вбивство журналіста як “жалюгідний, боягузливий вчинок”. За її словами, Європа сповідує принципи свободи. “І свобода преси, можливо, найсвятіша з усіх. Журналісти повинні мати змогу виконувати свою роботу у безпеці”, — наголосила голова Єврокомісії у соцмережі Twitter, висловивши сподівання, що вбивці невдовзі постануть перед судом.

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