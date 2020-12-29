У 2020 році у світі загинули щонайменше 50 журналістів - "Репортери без кордонів"

“Репортери без кордонів підрахували 50 випадків вбивства журналістів в зв’язку з їхньою роботою з 1 січня по 15 грудня 2020 року, кількість близька до 2019 року (коли було вбито 53 журналіста), хоча в цьому році на місцях працювало менше журналістів через пандемію COVID −19”, — повідомляють в організації.

У той же час відзначається, що з кожним роком все більша кількість журналістів вбивають в країнах, які вважаються “мирними”.

Так, в 2016 році 58% жертв серед представників ЗМІ було зафіксовано в зонах бойових дій. На сьогодні ж тільки 32% загиблих припадає на країни, які роздираються війною, такі як Сирія або Ємен, або в країнах з конфліктами низької або середньої інтенсивності, таких як Афганістан і Ірак.

Іншими словами, 68% або понад дві третини загиблих припадає на країни, “що живуть в мирі”, перш за все у Мексиці, де було вбито вісім журналістів, Індії (чотири), Філіппінах (три) і Гондурасі.

З усіх журналістів, убитих в зв’язку з їх роботою в 2020 році, 84% були навмисно вбиті в порівнянні з 63% в 2019 році. Деякі були вбиті особливо варварським чином.

Нагадаємо, раніше в Ірані повісили опозиційного журналіста, який “влаштовував антиурядові бунти”.



В ООН повідомили, що обурені стратою журналіста Рухоллі Зама в Ірані, закликають іранську владу звільнити всіх незаконно затриманих активістів і припинити застосовувати смертну кару.