В ООН обурені стратою опозиційного журналіста в Ірані

“Я засуджую застосування смертної кари, я виступаю проти того, щоб вона використовувалася як політичний захід при будь-яких обставинах. Вона несумісна з принципом збереження людської гідності, до того ж часто застосовується довільно, а помилки в даному випадку вже не можуть бути виправлені”, — заявила Бачелет.

За її словами, після арешту Зам дав свідчення проти себе під тортурами, а в ході суду над ним не дотримувалися процесуальні норми. Крім того, затримання Зами на території іншої держави — Іраку — може розглядатися як викрадення.

Вона також нагадала, що відповідно до іранського законодавства і нормам міжнародного права, смертна кара може служити покаранням тільки за особливо тяжкі злочини, такі як навмисне вбивство.

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Страту Зами також засудили спецдоповідач ООН з прав людини в Ірані Джаваід Рехман і спецдоповідач з питання про позасудові страти Аньєс Калламар.

“Повідомлення про його арешт, про те, як з ним поводилися під час утримання під вартою, про судовий процес, а також про причини його переслідування з боку іранської влади є демонстрацією серйозних порушень зобов’язань Ірану в рамках Міжнародного пакту про громадянські і політичні права”, — заявили експерти.

Як повідомляв УНН, в Ірані стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама, який був адміністратором контрреволюційного сайту Amad News і Telegram-каналу, який влаштовував антиурядові мітинги в Ірані.