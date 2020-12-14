В ООН возмущены казнью оппозиционного журналиста в Иране

“Я осуждаю применение смертной казни, я выступаю против того, чтобы она использовалась как политическая мера при любых обстоятельствах. Она несовместима с принципом сохранения человеческого достоинства, к тому же часто применяется произвольно, а ошибки в данном случае уже не могут быть исправлены”, — заявила Бачелет.

По ее словам, после ареста Зам дал показания против себя под пытками, а в ходе суда над ним не соблюдались процессуальные нормы. Кроме того, задержание Зама на территории другого государства — Ирака — может рассматриваться как похищение.

Она также напомнила, что в соответствии с иранским законодательством и нормами международного права, смертная казнь может служить наказанием только за особо тяжкие преступления, такие как преднамеренное убийство.

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Казнь Зама также осудили спецдокладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман и спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар.

“Сообщения о его аресте, о том, как с ним обращались во время содержания под стражей, о судебном процессе, а также о причинах его преследования со стороны иранских властей являются демонстрацией серьезных нарушений обязательств Ирана в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах”, — заявили эксперты.

Как сообщал УНН, в Иране казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама, который был администратором контрреволюционного сайта Amad News и Telegram-канала, который устраивал антиправительственные митинги в Иране.