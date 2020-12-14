В ООН возмущены казнью оппозиционного журналиста в Иране

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 186 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 60262 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 97418 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 170836 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 175923 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 382436 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 222765 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 496295 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348624 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229532 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 78798 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 66661 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 18740 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 29621 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 38629 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 136135 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 124293 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 213301 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 382436 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 496295 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 186 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 30074 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36478 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44148 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73832 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

В ООН возмущены казнью оппозиционного журналиста в Иране

Киев • УНН

 • 10638 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В ООН возмущены казнью журналиста Рухоллы Зама в Иране, призывают иранские власти освободить всех незаконно задержанных активистов и прекратить применять смертную казнь. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает УНН.

В ООН возмущены казнью оппозиционного журналиста в Иране

“Я осуждаю применение смертной казни, я выступаю против того, чтобы она использовалась как политическая мера при любых обстоятельствах. Она несовместима с принципом сохранения человеческого достоинства, к тому же часто применяется произвольно, а ошибки в данном случае уже не могут быть исправлены”, — заявила Бачелет.

По ее словам, после ареста Зам дал показания против себя под пытками, а в ходе суда над ним не соблюдались процессуальные нормы. Кроме того, задержание Зама на территории другого государства — Ирака — может рассматриваться как похищение.

Она также напомнила, что в соответствии с иранским законодательством и нормами международного права, смертная казнь может служить наказанием только за особо тяжкие преступления, такие как преднамеренное убийство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Иране недовольны реакцией ЕС на казнь журналиста, вызвали послов

Казнь Зама также осудили спецдокладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман и спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар.

“Сообщения о его аресте, о том, как с ним обращались во время содержания под стражей, о судебном процессе, а также о причинах его преследования со стороны иранских властей являются демонстрацией серьезных нарушений обязательств Ирана в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах”, — заявили эксперты.

Как сообщал УНН, в Иране казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама, который был администратором контрреволюционного сайта Amad News и Telegram-канала, который устраивал антиправительственные митинги в Иране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52