В Ірані стратили опозиційного журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Ірані повісили опозиційного журналіста, який “влаштовував антиурядові бунти". Про це повідомляє УНН з посиланням на Tasnim.
“Рухоллу Зама, який був адміністратором контрреволюційного веб-сайту "Amad News" та Telegram-каналу, який влаштовував антиурядові мітинги в Ірані, повісили у суботу вранці. Його смертний вирок підтримав Верховний суд Ірану кілька днів тому”, - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що в червні Рухолла Зам був засуджений за земельну корупцію.
“Його веб-сайт Amad News відомий тим, що розповсюджував викривальний контент проти ісламського істеблішменту, а також ображав святості іранських мусульман та публікував “фейкові новини”, щоб забити клин між іранським народом та урядом”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Зама арештували у 2019 році, після складної розвідувальної операції розвідувальної організації Ісламської революції (IRGC), у якій за допомогою обману брали участь спецслужби деяких західних країн, особливо Франції, під керівництвом та захистом якої діяв Зам.
Нагадаємо, від початку року у світі вбили понад 40 журналістів.