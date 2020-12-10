Від початку року у світі вбили понад 40 журналістів

“42 журналістів було вбито у світі в 2020 році через їхню роботу, 235 наразі перебувають в ув’язненні”, - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що за минулі 30 років було вбито 2658 журналістів, у багатьох випадках винні не покарані.

“У щонайменше 90% випадків вбивств журналістів у світі взагалі не відбувалось переслідування винних. У двох третинах випадків, вбивць не було ідентифіковано”, - йдеться у звіті IFJ.

Вказано, що у 2020 році вчетверте за останні п’ять років Мексика очолила перелік країн з найбільшою кількістю вбитих журналістів - 13. В Пакистані вбито п‘ятеро, по троє в Афганістані, Індії, Іраку та Нігерії. На Філіппінах в Сомалі та Сирії зареєстровано по два вбивства. По одному - в Росії, Швеції, Камеруні, Гондурасі, Парагваї та Ємені.

“Білорусь увійшла до переліку країн з найбільшою кількістю ув‘язнених журналістів - 11, після Туреччини (67), Єгипту (21), Китаю (23), Еритреї (16) та Саудівської Аравії (14)”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з початку року 74 журналісти стали жертвами нападів.