С начала года в мире убили более 40 журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. С начала 2020 года в мире убили 42 журналистов из-за их работы. Об этом сообщает VA со ссылкой на Международную федерацию журналистов IFJ, передает УНН.
"42 журналиста были убиты в мире в 2020 году из-за их работы, 235 сейчас находятся в заключении", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что за прошедшие 30 лет были убиты 2658 журналистов, во многих случаях виновные не наказаны.
"В не менее 90% случаев убийств журналистов в мире вообще не происходило преследование виновных. В двух третях случаев, убийц не было идентифицировано", - говорится в отчете IFJ.
Указано, что в 2020 году в четвертый раз за последние пять лет Мексика возглавила список стран с наибольшим количеством убитых журналистов - 13. В Пакистане убиты пятеро, по трое в Афганистане, Индии, Ираке и Нигерии. На Филиппинах в Сомали и Сирии зарегистрировано по два убийства. По одному - в России, Швеции, Камеруне, Гондурасе, Парагвае и Йемене.
"Беларусь вошла в список стран с наибольшим количеством заключенных журналистов - 11, после Турции (67), Египта (21), Китая (23), Эритреи (16) и Саудовской Аравии (14)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине с начала года 74 журналиста стали жертвами нападений.