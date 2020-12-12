В Иране казнили оппозиционного журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Иране повесили оппозиционного журналиста, который "устраивал антиправительственные бунты". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tasnim.
"Рухоллу Зама, который был администратором контрреволюционного сайта "Amad News" и Telegram-канала, который устраивал антиправительственные митинги в Иране, повесили в субботу утром. Его смертный приговор поддержал Верховный суд Ирана несколько дней назад", - сообщили в СМИ.
Указано, что в июне Рухолла Зам был осужден за земельную коррупцию.
"Его сайт Amad News известный тем, что распространял обличительный контент против исламского истеблишмента, а также оскорблял святости иранских мусульман и публиковал "фейковые новости", чтобы вбить клин между иранским народом и правительством", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Зама арестовали в 2019 году, после сложной разведывательной операции разведывательной организации Исламской революции (IRGC), в которой с помощью обмана участвовали спецслужбы некоторых западных стран, особенно Франции, под руководством и защитой которой действовал Зам.
Напомним, с начала года в мире убили более 40 журналистов.