В Иране недовольны реакцией ЕС на казнь журналиста, вызвали послов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Германии в Тегеране Ханса-Удо Музеля из-за заявлений осуждения со стороны Европейского Союза и Берлина о смертной казни журналиста Рухоллы Зама. Об этом говорится в заявлении иранского МИД, передает УНН.
“На воскресной встрече генеральный директор по европейским делам при иранском министерстве иностранных дел решительно осудил заявления (ЕС и Германии — ред.) и отклонил их как вмешательство во внутренние дела Ирана. Ханс-Удо Музель также получил решительный протест Ирана против толерантности к элементам, которые провоцируют насилие и акты террора”, — заявили в МИД Ирана.
Также Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Филиппа Тибо из-за заявления министерства иностранных дел Франции о смертной казни Рухоллы Зама. Дипломат также получил решительный протест Ирана от генерального директора по европейским делам при иранском МИД.
В свою очередь немецкий дипломат заявил, что оповестит чиновников ЕС, а также свою страну о протесте Ирана. В аналогичных действиях также заверил французский дипломат.
Как сообщал УНН, в Иране казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама, который был администратором контрреволюционного сайта Amad News и Telegram-канала, который устраивал антиправительственные митинги в Иране.