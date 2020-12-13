В Ірані невдоволені реакцією ЄС на страту журналіста, викликали послів

“На недільній зустрічі генеральний директор з питань європейських справ при іранському міністерстві закордонних справ рішуче засудив заяви (ЄС та Німеччини — ред.) і відхилив їх як втручання у внутрішні справи Ірану. Ханс-Удо Музель також отримав рішучий протест Ірану проти толерантності до елементів, які провокують насильство та акти терору”, — заявили в МЗС Ірану.

Також Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Франції в Тегерані Філіпа Тібо через заяву міністерства закордонних справ Франції щодо страти Рухолли Зама. Дипломат також отримав рішучий протест Ірану від генерального директора з європейських справ при іранському МЗС.

У свою чергу німецький дипломат заявив, що повідомить чиновників ЄС, а також свою країну про протест Ірану. В аналогічних діях також запевнив французький дипломат.

Як повідомляв УНН, в Ірані стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама, який був адміністратором контрреволюційного веб-сайту Amad News та Telegram-каналу, який влаштовував антиурядові мітинги в Ірані.