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В Ірані невдоволені реакцією ЄС на страту журналіста, викликали послів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Німеччини в Тегерані Ханса-Удо Музеля через заяви засудження з боку Європейського Союзу та Берліну щодо страти журналіста Рухолли Зама. Про це йдеться в заяві іранського МЗС, передає УНН.

“На недільній зустрічі генеральний директор з питань європейських справ при іранському міністерстві закордонних справ рішуче засудив заяви (ЄС та Німеччини — ред.) і відхилив їх як втручання у внутрішні справи Ірану. Ханс-Удо Музель також отримав рішучий протест Ірану проти толерантності до елементів, які провокують насильство та акти терору”, — заявили в МЗС Ірану.

Також Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Франції в Тегерані Філіпа Тібо через заяву міністерства закордонних справ Франції щодо страти Рухолли Зама. Дипломат також отримав рішучий протест Ірану від генерального директора з європейських справ при іранському МЗС.

У свою чергу німецький дипломат заявив, що повідомить чиновників ЄС, а також свою країну про протест Ірану. В аналогічних діях також запевнив французький дипломат.

Як повідомляв УНН, в Ірані стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама, який був адміністратором контрреволюційного веб-сайту Amad News та Telegram-каналу, який влаштовував антиурядові мітинги в Ірані.

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