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В 2020 году в мире погибло по крайней мере 50 журналистов - "Репортеры без границ"

Киев • УНН

 • 13820 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2020 году как минимум 50 журналистов и других сотрудников СМИ по всему миру лишились жизни в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в отчете правозащитной организации “Репортеры без границ”, передает УНН.

В 2020 году в мире погибло по крайней мере 50 журналистов - "Репортеры без границ"

“Репортеры без границ подсчитали 50 случаев убийства журналистов в связи с их работой с 1 января по 15 декабря 2020 года, число близкое к 2019 году (когда было убито 53 журналиста), хотя в этом году на местах работало меньше журналистов из-за пандемии COVID-19”, — сообщают в организации.

В то же время отмечается, что с каждым годом все большее количество журналистов убивают в странах, которые считаются “мирными”.

Так, в 2016 году 58% жертв среди представителей СМИ было зафиксировано в зонах боевых действий. На сегодня же только 32% погибших приходится на раздираемые войной страны, такие как Сирия или Йемен, или в странах с конфликтами низкой или средней интенсивности, таких как Афганистан и Ирак.

Другими словами, 68% или более двух третей погибших приходится на страны, “живущие в мире”, прежде всего в Мексике, где было убито восемь журналистов, Индии (четыре), Филиппинах (три) и Гондурасе.

Из всех журналистов, убитых в связи с их работой в 2020 году, 84% были преднамеренно убиты по сравнению с 63% в 2019 году. Некоторые были убиты особенно варварским образом.

Напомним, ранее в Иране повесили оппозиционного журналиста, который “устраивал антиправительственные бунты”.

В ООН сообщили, что возмущены казнью журналиста Рухоллы Зама в Иране, призывают иранские власти освободить всех незаконно задержанных активистов и прекратить применять смертную казнь.

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